Newyorške borze uvodoma do novih rekordov

New York, 4. novembra - Indeksi na newyorških borzah so se danes uvodoma obarvali v zeleno, indeksa S&P 500 in Nasdaq pa sta se dvignila do novih rekordnih vrednosti. Analitiki optimizem na borznem parketu pripisujejo trgovinskim pogajanjem med ZDA in Kitajsko. Velesili naj bi namreč vendarle podpisali "mini" trgovinski sporazum, poročajo tuje agencije.