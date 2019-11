Župani obmejnih občin in vlada z delovno skupino za obvladovanje vplivov migracij ob meji

Ljubljana, 4. novembra - Predsednik vlade Marjan Šarec je danes sprejel župane objemnih občin, ki so mu predstavili pobudo za zmanjšanje negativnih posledic nezakonitih migracij na življenje obmejnih prebivalcev. Dogovorili so se, da bodo oblikovali delovno skupino, ki bo pripravila sistemske rešitve za obvladovanje vplivov migracij in izboljšanje življenja ljudi ob meji.