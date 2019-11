Hauc: O prenosu terjatev na DUTB so odločali drugi

Ljubljana, 4. novembra - V Novi KBM niso imeli vpliva na to, katere terjatve bodo na koncu prenesene na DUTB, je danes pred preiskovalno komisijo DZ povedal nekdanji predsednik uprave Nove KBM Aleš Hauc. Ocenjuje, da so bili stresni testi v letu 2013 preveč "brutalni" in da so bila zavarovanja za terjatve ocenjena zelo nizko.