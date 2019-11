SID banka z več tehnične pomoči pri naložbenih projektih

Ljubljana, 4. novembra - SID banka je podpisala sporazum o financiranju vzpostavitve in izvajanja investicijskih svetovalnih storitev za različne oblike naložb. Odslej se lahko nanjo obrnejo podjetja, občine in druge organizacije, ki potrebujejo pomoč pri pripravi projektov za pridobitev sredstev naložbenega načrta za Evropo, so sporočili iz banke.