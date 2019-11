Slovenski gorski reševalci s tremi novimi intervencijskimi vozili

Kranj, 4. novembra - Predstavniki gorskih reševalnih služb iz Kranjske Gore, Tržiča in Celja so danes v Kranju od ministrstva za obrambo prevzeli tri nova intervencijska vozila. Kot je povedal minister za obrambo Karl Erjavec, so od leta 2015 za gorsko reševanje, ki ga je iz leta v leto več, nabavili 15 novih vozil, z opremljanjem pa bodo še nadaljevali.