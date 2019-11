Ljutomerski policisti pri domačinu odkrili zalogo orožja

Murska Sobota, 4. novembra - Ljutomerski policisti so v sredo na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri 55-letnem občanu zaradi suma, da nedovoljeno poseduje orožje in strelivo. Nekaj kosov orožja jim je izročil sam še pred njihovim vstopom v njegovo domovanje, še več pa so policisti našli med hišno preiskavo.