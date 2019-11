Beneški gondoljerji s potopi pod gladino kanalov čistili mesto

Benetke, 4. novembra - Beneški gondoljerji so v nedeljo zvečer svoje slamnike zamenjali za potapljaške čelade in se podali pod gladino umazanih kanalov z enim samim ciljem - očistiti znamenito mesto, ki je del Unescove svetovne dediščine. Iz vode so potegnili raznoliko navlako, tudi pralne stroje in kolesa.