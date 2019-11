Kaja Kajzer na najvišji stopnički v Avstraliji

Perth, 4. novembra - Na najmanjši celini Avstraliji v Perthu je potekalo odprto prvenstvo Oceanije v judu, na katerem je Kaja Kajzer stopila na najvišjo stopničko v kategorije do 57 kilogramov. Uspeh so z bronastimi kolajnami dopolnili Andreja Leški (do 63 kg), Adrian Gomboc (do 66 kg) in Martin Hojak (do 73kg).