Upravniki večstanovanjskih objektov z več kršitvami glede zbora etažnih lastnikov

Ljubljana, 4. novembra - Stanovanjski inšpektorji inšpektorata za okolje in prostor so med nadzorom 25 naključno izbranih upravnikov večstanovanjskih objektov ugotovili, da dva lani nista sklicala zbora etažnih lastnikov, trije pa niso sestavili zapisnika zbora lastnikov v 30-dnevnem roku po vsakem zboru. Proti vsem petim so uvedli prekrškovne postopke.