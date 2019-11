Singapur ostro nad električne skiroje na površinah za pešce

Singapur, 9. novembra - Singapurske oblasti so po seriji nesreč prepovedale vožnjo z električnimi skiroji po površinah za pešce. Kršitelji bodo v tej mestni državi, znani po zelo visokih kaznih, lahko pristali celo za zapahi. Električne skiroje so v Singapurju že pred tem prepovedali na cestah, tako da njihovim lastnikom ostajajo le še kolesarske steze in nekatere izjeme.