Primorski policisti v minulih dneh prijeli več organizatorjev nezakonitih prehodov meje

Ljubljana, 4. novembra - Primorski policisti so od srede do danes obravnavali okoli 150 nelegalnih prehodov meje in devet organizatorjev nezakonitih prehodov. Tako so policisti v soboto med drugim v Italijo sledili avtu, ki ni ustavil na semaforju. Voznik je povzročil prometno nesrečo. Prevažal je dva Iračana, ki sta mejo prestopila nezakonito, in otroka.