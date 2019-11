V kampanjo pred evropskimi volitvami največ vložili v SDS in SLS

pripravila Maja Oprešnik

Ljubljana, 4. novembra - V volilno kampanjo pred majskimi evropskimi volitvami je največ sredstev vložila zmagovalka volitev, skupna lista SDS in SLS. Glede na razmerje med vloženimi sredstvi in izkupičkom pa sta bili bolj učinkoviti kampanji SD in LMŠ. Po drugi strani se je kampanja najmanj obrestovala SMC, ki je kljub dokaj visokemu vložku zabeležila slab rezultat.