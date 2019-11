Družba 5.0 vse bolj uresničljiv cilj

Ljubljana, 4. novembra - Sodelovanje Slovenije in Japonske pri pripravi ustreznega okolja za implementacijo japonske pobude Družba 5.0 že daje rezultate, zelo spodbudni so tudi obeti, so ocenili govorci na današnjem slovensko-japonskem forumu v Ljubljani. Ker oblikovanje naslednje generacije družbe zahteva različne ukrepe na mnogih področjih, bo treba napore še okrepiti.