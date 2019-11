Na Ljubljanski borzi uvodoma padec vrednosti delnic Telekoma in Petrola

Ljubljana, 4. novembra - Ljubljanska borza je nov trgovalni teden začela s pretežno pozitivnimi gibanji. Indeks blue chipov SBI TOP se je do 11.15 v primerjavi s sredo - v četrtek in petek je bila borza zaradi praznika zaprta - zvišal za 0,46 odstotka. Večina delnic iz indeksa beleži rast, cenijo pa se delnice Telekoma Slovenije in Petrola.