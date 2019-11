Zaradi razmerja z zaposleno odhod prvega moža McDonald'sa

New York, 4. novembra - Ameriška veriga restavracij s hitro prehrano McDonald's je v nedeljo napovedala zamenjavo na čelu podjetja. Z mesta predsednika in glavnega izvršnega direktorja se poslavlja Steve Easterbrook, ki se je zapletel v razmerje z zaposleno in s tem izkazal "slabo presojo", poroča francoska tiskovna agencija AFP.