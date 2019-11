Ryanair v polletju ponovil dosežek iz enakega lanskega obdobja

Dublin, 4. novembra - Irski nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair je v prvem polletju poslovnega leta, od marca do septembra, ustvaril 1,15 milijarde evrov dobička. To je bilo enako kot v prvem lanskem polletju. Prihodki so porasli za 11 odstotkov na 5,39 milijarde evrov, za 22 odstotkov pa so bili višji stroški goriva.