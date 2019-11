Britanski poslanci vlado pozvali k pogovorom o migracijah z EU

London, 4. novembra - Britanski poslanci so vlado pozvali, naj se vrne k pogovorom o migracijah na ravni Evropske unije, na katerih London ne sodeluje od septembra. To so storili, potem ko so britanske oblasti v tovornjaku v Veliki Britaniji našle 39 mrtvih migrantov. Britanska vlada je sporočila, da je boj proti tihotapljenju ljudi ena njenih najpomembnejših prioritet.