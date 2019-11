Krška nuklearka po remontu spet s polno močjo

Krško, 4. novembra - Nuklearna elektrarna Krško (Nek), ki so jo po skoraj enomesečni remontni zaustavitvi in odklopu iz omrežja vnovič pognali in v torek priklopili ter uskladili z električnim omrežjem, je po postopnem zviševanju moči v soboto dosegla polno moč. Nuklearka deluje stabilno in vnovič zagotavlja električno energijo, so za STA danes povedali v Neku.