Ljubljana, 4. novembra - Državni organ s sedežem za Bežigradom je danes okoli 8.30 prejel kuverto, iz katere se je vsul bel prah. Osebe, ki so bile v stiku s pošiljko, so izolirali, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Policisti in ostale interventne službe izvajajo ukrepe, ki so predvideni za takšne primere.