V DZ več kot 7000 podpisov za enako plačilo malice vseh v komunali

Ljubljana, 4. novembra - Sindikat komunale in zbornica komunalnega gospodarstva sta v DZ vložila več kot 7000 podpisov za spremembo zakona, ki ureja višino regresa za prehrano med delom. Cilj je izenačitev zneska za malico za delavce v javnih in zasebnih komunalnih podjetjih, saj prvi letno prejmejo okoli 340 evrov regresa za prehrano manj, opozarjata sindikat in zbornica.