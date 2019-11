V akciji Manj svečk za manj grobov zbrali več kot 54.000 evrov

Ljubljana, 4. novembra - V ekološko-humanitarni akciji Manj svečk za manj grobov so do sedaj zbrali 54.226 evrov, zbiranje sredstev prek SMS sporočil še poteka. Zbrana sredstva bodo namenjena kritju stroškov zdravljenja, nakupu zdravstvene opreme, kompletov prve pomoči in za reševanje ob poplavah ter z višin, so sporočili iz Fundacije Svečka.