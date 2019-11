Na azijskih borzah optimistično

Tokio, 4. novembra - Optimizem glede ameriško-kitajskega trgovinskega spora in dobri podatki s trga dela v ZDA so danes pognali tečaje delnic na borzah v Aziji navzgor. Rast sledi petkovemu rekordnemu trgovanju v ZDA po dobrih poslovnih rezultatih podjetij in znižanju ključne obrestne mere, poroča francoska tiskovna agencija AFP.