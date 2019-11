Večina požarov v Kaliforniji pod nadzorom

Los Angeles, 4. novembra - Gozdni požari v Kaliforniji, ki so uničili na tisoče hektarjev površin in sprožili obsežne evakuacije prebivalcev, so v večji meri pod nadzorom, so sporočili tamkajšnji gasilci. Vremenoslovci sicer opozarjajo, da požarna ogroženost zaradi vročega in suhega vremena ostaja velika.