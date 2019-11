Tudi druga bomba uspešno deaktivirana, sirene označile konec nevarnosti

Maribor, 3. novembra - Strokovnjaki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so v Mariboru uspešno deaktivirali še drugo nedavno najdeno letalsko bombo. Tokrat je šlo za kar 500-kilogramsko bombo, najdeno na gradbišču ob železniški progi v bližini avtobusne postaje. Sirene so malo pred 14. uro označile konec nevarnosti in s tem tudi evakuacije.