Mersin, 3. novembra - Slovenska ženska reprezentanca je bila uspešna na balinarskem svetovnem pokalu v Turčiji z udeležbo prvakinj Azije, Evrope, Južne Amerike in Afrike. Slovenke so v polfinalu izgubile s Turkinjami z 1:5 in tako skupaj z Argentinkami osvojile bronasto kolajno.