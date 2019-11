Voznica trčila v kravo

Metlika, 3. novembra - Metliški policisti so v soboto zvečer obravnavali nenavadno prometno nesrečo, v kateri so bili udeleženi dve vozili in krava. Po prvih informacijah je voznica, ki je peljala iz Novega mesta proti Metliki, spregledala, da na desni strani vozišča hodi krava. Trčila je vanjo, nato pa jo je odbilo na drugo stran ceste.