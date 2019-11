Mariborski odbojkarji ne popuščajo

Ljubljana, 2. novembra - Odbojkarji Maribora v državnem prvenstvu ne popuščajo. V šestem krogu so še šestič zmagali, tokrat so tri točke osvojili v Murski Soboti, kjer so s 3:0 nadigrali Panvito Pomgrad. Uspešni so bili tudi njihovi prvi zasledovalci, igralci Salonita Anhovo, ki so zmagali v Kranju, Krka pa je bila doma gladko boljša od Črnuč.