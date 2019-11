Ljubljana, 2. novembra - Četrti krog 1. DOL za ženske je obeležil derbi med Novo KBM Branikom in GEN-I Volleyjem, ki so ga gladko dobile Mariborčanke, poleg njih pa sta zmagi danes zabeležili še ATK Grosuplje in SIP Šempeter, oba sta svoje tekmice premagale gladko.