Osrednji del BiH stresel močan potres

Sarajevo/Zagreb, 2. novembra - Osrednji del Bosne in Hercegovine je danes stresel močan potres z magnitudo 5,1, ki so ga čutili po vsej državi. Tla so se zatresla ob 15.13, žarišče je bilo 85 kilometrov severozahodno od Sarajeva oziroma 14 kilometrov od kraja Turbet blizu Travnika v globini pet kilometrov.