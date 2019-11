Producent filma Bohemian Rhapsody pridobil pravice za film o Bee Gees

Los Angeles, 3. novembra - Producent Graham King, ki stoji za uspešnim filmom Bohemian Rhapsody o življenju Freddieja Mercuryja in skupine Queen, si je zagotovil pravice za pesmi skupine Bee Gees, iz česar bo lahko nastal še en biografski film. S tem namenom se je povezal s Paramount Pictures in produkcijsko družbo Sister. Scenarij in zasedba še nista znana.