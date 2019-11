Sašo Vrabič med desetimi nominiranci natečaja v Rembrandtovem letu

Ljubljana, 2. novembra - Olje na platnu Saša Vrabiča A Girl At The Exit se je uvrstilo med deset nominiranih del za nagrado v sklopu mednarodnega slikarskega natečaja, ki so ga objavili na Nizozemskem v letošnjem Rembrandtovem letu, so sporočili iz ljubljanske galerije Sloart. Kot piše na Facebook strani natečaja, bodo dobitnike nagrad razglasili 16. decembra.