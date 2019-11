Primorske novice: Proti koprskemu kriminalistu uvedli sodno preiskavo

Koper, 2. novembra - Zunajrazpravni senat koprskega sodišča je pred prazniki uvedel sodno preiskavo proti koprskemu kriminalistu, ki so ga pred mesecem dni aretirali zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, in njegovemu očetu. Obramba obeh se bo pritožila, poročajo Primorske novice.