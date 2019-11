Na Tajskem za javnost odprli jamo, v kateri so bili ujeti dečki

Bangkok, 2. novembra - Na Tajskem so za javnost znova odprli jamo, v kateri je bilo pred več kot letom dni ujetih 12 dečkov in njihov trener. Jama Tham Luang v severni provinci Chiang Rai je bila zaprta za obiskovalce vse od takrat, ko so dečke iz lokalnega nogometnega kluba in njihovega trenerja po skoraj treh tednih rešili iz jame.