Britanska policija meni, da so žrtve iz tovornjaka Vietnamci

London, 2. novembra - Britanska policija je v petek sporočila, da je vseh 39 migrantov, ki so jih oktobra našli mrtve v hladilni prikolici tovornjaka v bližini Londona, verjetno Vietnamcev. "Menimo, da so vsi Vietnamci," je sporočil načelnik policije Essexa Tim Smith, ki je dodal, da so v stikih z vietnamsko vlado.