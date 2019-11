Otočani do osme zaporedne zmage

New York, 2. novembra - V severnoameriški hokejski ligi blestijo člani kolektiva iz Long Islanda v New Yorku Islanders, ki so vpisali osmo zaporedno zmago. S 5:2 so ugnali Tampa Bay Lightning. Anders Lee je imel gol in podaji. Aktualni prvaki hokejisti St. Louis Blues so slavili po podaljšku proti Columbus Blue Jackets s 4:3. Odločilni zadetek je dosegel David Perron.