Kalifornijski gasilci zaradi šibkejšega vetra napredovali v boju proti požarom

Los Angeles, 2. novembra - Kalifornijski gasilci so v petek precej napredovali v boju proti številnim požarom v naravi, ki so zajeli zvezno državo, čeprav vedno znova izbruhnejo novi. Največji požar Kincade v okrožju Sonoma na severu države je že 67-odstotno omejen, na jugu pri Los Angelesu pa dela težave nov požar, ki so ga krstili za Mario.