Na newyorških borzah ob koncu trgovalnega tedna novi rekordi

New York, 1. novembra - Trgovalni teden na newyorških borzah se je zaključil v optimističen vzdušju in v znamenju novih rekordov. Na rekordnih ravneh sta zaključila indeksa S&P 500 in Nasdaq. Na vlagatelje so pozitivno vplivali danes objavljeni podatki s trga dela ter spodbudne informacije glede ameriško-kitajskih trgovinskih pogovorov.