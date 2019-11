Slovenski košarkarji 3x3 v kvalifikacijah za OI v skupini C

Tokio, 1. novembra - Slovenska košarkarska reprezentanca 3x3 je med 20 ekipami, ki se bodo borile v kvalifikacijah za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu, je objavila Mednarodna košarkarska zveza (Fiba), ki je Slovenijo uvrstila v kvalifikacijsko skupino C, v kateri so še Francija, Katar, Filipini in Dominikanska republika.