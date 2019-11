V Dresdnu razglasili "nacistično izredno stanje"

Dresden, 1. novembra - Mestni svet v Dresdnu na vzhodu Nemčije je sprejel resolucijo, s katero je razglasil "nacistično izredno stanje". V dokumentu, sprejetem v sredo, so svetniki opozorili, da so "protidemokratična, protipluralistična, ljudomrzna in skrajno desna stališča dosegla vrhunec in da je nasilje vse pogostejše", poroča nemška tiskovna agencija dpa.