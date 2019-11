Neznanci napadli ljubljanski klub Tiffany

Ljubljana, 1. novembra - Skupina oseb je danes zjutraj napadla LGBT-klub Tiffany na Metelkovi v Ljubljani. Napadalci so razbili vhodna vrata in okna ter grozili osebju kluba, ob prihodu policistov pa so pobegnili, je klub zapisal na Facebooku. Nastalo je za nekaj tisoč evrov škode, so pojasnili na PU Ljubljana, ki morebitne očividce naproša za dodatne informacije.