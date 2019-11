V ZDA in Kanadi ob noči čarovnic več incidentov, tudi s smrtnim izidom

San Francisco/Chicago, 1. novembra - V ZDA in Kanadi so ob praznovanju noči čarovnic zabeležili več incidentov. V streljanju na četrtkovi zabavi v bližini San Francisca so bili ubiti štirje ljudje, še več pa je bilo ranjenih. Trije ljudje pa so bili ubiti že v torek na neki zabavi ob noči čarovnic v Los Angelesu.