Igor Tudor dobil nogo pri Udineseju

Videm, 1. novembra - Italijanski nogometni prvoligaš Udinese je danes sporočil, da je hrvaški trener kluba iz Vidma Igor Tudor dobil nogo. Do prekinitve sodelovanja s Tudorjem in njegovim pomočnikom Jurico Vučkom je prišlo po dveh visokih domačih porazih Udineseja proti Atalanti Josipa Iličića z 1:7 in Romi z 0:4.