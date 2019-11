Celjani po zmagi v Ribnici v nedeljo v Szegedu

Ljubljana, 1. novembra - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so sredi tega tedna z odliko opravili svojo nalogo na domačem prizorišču. V vselej vroči Ribnici so osvojili zlata vredni točki in so edini v ligi NLB s 100-odstotnim izkupičkom, konec tedna pa bodo gostovali v slovensko obarvanem Szegedu. Nedeljska tekma evropske lige prvakov se bo pričela ob 17. uri.