Pri prečkanju meje v Kolpi utonila moška

Črnomelj, 1. novembra - Gasilci iz Črnomlja so v četrtek iz Kolpe med vasjo Vukovci in Kovačjim gradom potegnili dve moški trupli. Moška - enega so iz Kolpe potegnili dopoldne, drugega popoldne - naj bi po prvih zbranih obvestilih utonila pri poskusu nezakonitega prestopa državne meje, so sporočili policisti.