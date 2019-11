Tokio s stisnjenimi zobmi sprejel odločitev Moka, olimpijski maraton bo v Saporu

Tokio, 1. novembra - Mednarodni olimpijski komite (Mok) je sporočil, da bodo maraton in tekme v hoji na olimpijskih igrah prihodnje leto v Tokiu pripravili v Saporo na Japonskem. To je Mok sporočil po sestanku v japonski prestolnici z lokalnimi organizatorji, ki so bili ostro proti tej odločitvi in je niso potrdili, s so jo sprejeli "v dobro uspeha celotnih OI".