Calgary po podaljšku strl odpor Nashvilla

Nashville, 1. novembra - Hokejisti Calgary Flames so v severnoameriški ligi NHL gostovali pri Nashville Predators. Tekmo je odločil podaljšek, ki so ga dobili kanadski hokejisti s 6:5. Podaljšek sta odigrali tudi ekipi Vegas Golden Knights in Montreal Canadiens in tudi v Las Vegasu so se zmage s 5:4 veselili gosti iz Kanade.