Evropske borze navzdol, nafta cenejša

London/Pariz/Frankfurt, 31. oktobra - Evropske borze so trgovanje na zadnji oktobrski dan sklenile v rdečih številkah. Vlagatelji so zaskrbljeni nad usodo dolgoročnega trgovinskega sporazuma med ZDA in Kitajsko, ki kvari razpoloženje tudi na Wall Streetu. Odmeva tudi zdrs hongkonškega gospodarstva v recesijo. Pocenila se je tudi nafta.