Islamska država potrdila smrt Bagdadija in oznanila naslednika

Damask, 31. oktobra - Skrajna skupina Islamska država (IS) je danes potrdila smrt svojega vodje Abuja Bakra al Bagdadija in sporočila tudi ime njegovega naslednika. To je postal Abu Ibrahim al Hašemi al Kuraši. V zvočnem sporočilu, ki ga je objavil medijski kanal Islamske države Al Furkan, je skupina pozvala svoje pristaše, naj prisežejo zvestobo novemu voditelju.