Washington odobril Hrvaški prodajo dveh helikopterjev Black Hawk

Zagreb/Washington, 31. oktobra - Ameriški State Department je odobril Hrvaški prodajo dveh helikopterjev Black Hawk UH-60M in pripadajoče standardne opreme za 115 milijonov dolarjev, je objavila ameriška agencija za obrambno-varnostno sodelovanje (DSCA). Kot so dodali, je posel v okviru zunanjepolitičnih in varnostnih prizadevanj ZDA, da bi okrepili zaveznice v zvezi Nato.