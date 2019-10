Newyorške borze ob skrbeh glede trgovinskega sporazuma med ZDA in Kitajsko začele negativno

New York, 31. oktobra - Newyorški borzni indeksi so današnje trgovanje na noč čarovnic začele negativno, saj je novica tiskovne agencije Bloomberg, ki je obudila skrbi glede možnosti dolgoročnega trgovinskega sporazuma med ZDA in Kitajsko pokvarila dobro vzdušje po sredinem znižanju ključne obrestne mere.